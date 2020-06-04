До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 131 778 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтвержден еще 21 летальный исход от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 4630.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 167 410, поскольку еще у 988 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 54 234 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 2 209 583 анализов.

Коджа отметил, что в Турции продолжает уменьшаться количество пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии.

Minval.az