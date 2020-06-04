Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения о возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на ее текущую должность. На этот вопрос она ответила в эфире телеканала ZDF в четверг, 4 июня.

— Нет. Действительно нет, — прокомментировала Меркель вопрос о ее готовности пойти канцлером на пятый срок.

Она добавила, что ее решение «очень твердое».

«Вечерняя Москва» напоминает, что Ангела Меркель осенью 2018 года заявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Также она пояснила, что останется главой правительства до 2021-го, а после не планирует занимать политические посты.

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