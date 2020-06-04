Вторая волна эпидемии коронавируса может возникнуть в сентябре, к этому необходимо подготовиться.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге в ходе онлайн-дискуссии клуба «Валдай» на тему «Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя?».

«В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп», — сказал он.

По словам Клюге, приостановка регулярной иммунизации и вакцинации в некоторых странах — это вызов. «Мы говорим странам, что, если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться», — подчеркнул директор регионального офиса ВОЗ.

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