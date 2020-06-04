Итак, Азербайджан дождался второй волны коронавируса. И сейчас следует внимательно проанализировать причины. Да, население предупреждали о второй волне, причем, неоднократно: в СМИ ежедневно проходила информация о растущем количестве заболевших. Но, тем не менее, ситуация все же вышла из-под контроля.

И в результате граждане вновь будут выходить из дома только посредством системы SMS-разрешений. Именно такое решение было обнародовано в ходе экстренного брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров председателем TƏBİB Рамином Байрамлы. Он отметил, что существует ряд производственных сфер, работа которых должна быть беспрерывной. Но решение по ним будет принято 4 июня. Число сотрудников таких предприятий будет ограничено. Для посещения медучреждений нужно будет получить разрешение по SMS. На пользование общественным и личным транспортом будет введен запрет. Аварийные службы, скорая помощь, стационарные медучреждения продолжат свою работу. Число их сотрудников будет ограничено.

Также было отмечено, что будет рассматриваться вопрос о внедрении строгого карантинного режима, так как смягчения не дали положительного результата, а только усугубили ситуацию. В частности, было заявлено что на повестке дня решение о полном ограничении движения с вечера пятницы до утренних часов понедельника, запрет на выезд на общественном, частном транспорте, закрытие магазинов, ограничение в графиках работ: Рамин Байрамлы отметил, что было выдвинута предложение о том, чтобы с четверга по понедельник в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Абшеронском районе и городе Лянкяран населению было запрещено выходить из дома на улицу:, и отметил, что детали этого предложения обсуждаются, благо этот опыт применялся за границей, в том числе в Турции и Израиле. А значит, может быть применен и у нас.

А потому очень уместно вспомнить еще одну русскую поговорку «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Хотя, креститься уже поздно: снова вернется строгий карантин, опустеют улицы, закроют дороги и многие организации уйдут на временные вынужденные каникулы. Кстати, как стало известно, сумма размером в 190 манатов в этом месяце государством выплачиваться не будет. И потому неизвестно, на что будут жить те, кто сидит без работы. Кроме того, из-за коронавируса очень многие предприятия частного бизнеса в стране закрылись, и количество безработных в стране увеличилось. Но важный вопрос экономического фактора в связи со сложившейся ситуацией мы рассмотрим в следующей статье, сегодня наша цель – рассмотрение социального фактора, а точнее, извечных вопросов русской классики «Кто виноват?» и «Что делать?».

А ведь так все хорошо начиналось, казалось бы. С самого начала развития эпидемии коронавируса в стране были приняты очень правильные меры борьбы, эффект был налицо: количество заболевших шло на спад или держалось на стабильной отметке в 30-40 человек. Немалая вина за рост второй волны эпидемии лежит и на самом Оперативном штабе, отпустившим ситуацию из-под контроля – несмотря на то, что рост заболеваемости угрожающе поднимался. В свете сложившейся ситуации остается актуальным вопрос: если рост заболеваемости не падал, а наоборот, увеличивался, почему открыли места общественных гуляний, зачем сняли запрет с моллов, магазинов и ресторанов? Понятно, что экономика страдает, предпринимательство на нуле, но ведь последствия допущенной халатности выльются государству в разы дороже!

Следует отметить, что немалая вина за рост заболеваемости лежит на самих гражданах, с криками «УРА!» сорвавших маски с лица и побежавших гулять в открывшиеся парки и магазины. На гражданах, которые с самого начала так и не поняли серьезность ситуации и спускали маски с лиц в общественном транспорте и в метрополитене. Вина также и на работниках общественного контроля, в частности на сотрудниках метрополитена и общественного транспорта, которые не соизволили пресекать противоправные в условиях пандемии действия. Да, штрафовали, да, останавливали. Но контроль с каждым днем летел под откос и становился все слабее. После снятия строгого карантина заглох и контроль на дорогах, в автобусах прекратились проверки на предмет наличия у пассажиров масок и соблюдения ими социального расстояния.

Еще один пример: в дни празднования Рамазан жителям страны было дано 8 выходных дней – без каких-либо ограничений, жителям столицы лишь запрещались поездки в регионы. А почему не было этих ограничений? Ведь еще до праздников количество заболевших стремительно росло! Кроме того, был снят запрет с моллов, они открылись и народ ринулся туда, забыв обо всех мерах предосторожности, особенно в «Дяниз-молл» – в день открытия. Маски, перчатки и социальная дистанция – обо всем этом было напрочь забыто. Где были сотрудники общественного контроля? Самое интересное, что под понятием «общественный контроль» подразумевалось банальное наушничество: дескать, граждане дорогие, сообщайте полиции о нарушителях. Не секрет, что подобная позиция (хоть и правильная в чем-то) вызвала очень негативный резонанс: зачем на кого-то «стучать»? Эпидемия-то сходит «на нет», вон, посмотрите, все гуляют и веселятся! А зря негативно восприняли! Прежде всего, надо было «настучать» на сотрудников Бакметрополитена – за халатность, на охрану, контролирующую вход в метро (входите в маске, а в метро делайте что хотите, мы свою работу сделали). Возможно, меры были бы приняты. Но, увы. И в результате мы имеем то, что имеем.

Со вчерашнего дня, после того, как Оперштаб опубликовал новости о возвращении строгого контроля, в социальных сетях поднялся «плач Ярославны»: граждане выражали недоумение в отношении возвращающихся строгих ограничений, сетовали на жизнь. И мало было тех, кто бы сказал: мы сами виноваты в том, что ситуация ухудшилась. Но были и сознательные пользователи, высказавшие совсем иную – правильную – позицию. Одним из них был правозащитник Мурад Сададдинов, опубликовавший статус, в котором резко раскритиковал сложившуюся ситуацию:

«Три дня назад открыли моллы, и теперь закрывают. Значит, на 3 дня вперед этот Оперативный штаб не может прогнозировать ситуацию. А ведь было время, когда количество заразившихся в день упало до 30, был эффективный результат полтора месячного карантина, а теперь все это пошло насмарку. Нельзя было так все распускать. Воскресные ограничения, конечно, как–то снизят рост количества заболевших, но результат увидим только через 14 дней. Оперштаб и СМИ не могут убедить людей придерживаться антиэпидемиологических требований. Люди ищут тысячу разных причин лишь бы не носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Придумывают всякие небылицы о каких-то оплатах и чипах. Они готовы даже в метро лезть в рукопашную с полицией, лишь бы не одевать маски. Видите ли, им трудно дышать в метро, а Вы подумали, что при заражении, вы вообще не сможете дышать? Может, подумаете о врачах, которые будут за вами ухаживать, они в масках FF3 и комбинезонах по 6 часов, как они дышат? Самое опасное состояние мед учреждений и медперсонала, смогут ли они справиться с возросшим потоком больных? Уже много заболевших среди них. Дай бог немного ума нашим людям!» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.авт).

Последняя фраза – наиболее точная, так как именно эти люди, которым явно не хватает ума, подставили под удар своих пожилых родственников, являющихся наиболее уязвимой прослойкой общества. И потому именно им предстоит пожинать ужасные последствия. Но наверняка для таких как они – гораздо дороже не здоровье матерей и отцов, а прогулки по моллам и паркам, развлечения и посиделки в ресторанах.

Вчера гостелеканал AzTV показал репортаж из реанимации с зараженными коронавирусом в Баку. Врачи бьют тревогу. Но, видимо, чтобы дозвониться до мозгов некоторых безответственных граждан, нужен колокол помощнее. И штрафы – побольше. И нога на горле, чтобы себя не забывали — хотя бы во время эпидемии коронавируса. Если по-другому не понимают, то значительное усиление превентивных мер просто необходимо. Иначе колокол будет звонить по всем нам.

Яна Мадатова

Minval.az