Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты в США и обратился к мэрам городов с призывом провести реформу правоохранительной системы. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-конференции.

«Последние недели были в чем-то трагическими, столь же тяжелыми, страшными и неопределенными, но они также были невероятной возможностью для людей пробудиться», — сказал Обама.

Президент добавил, что это пробуждение «дает возможность всем вместе бороться, менять Америку и заставлять ее реализовывать свои лучшие идеалы».

Кроме того, Обама напомнил, что США были основаны на протестах.

«Каждый шаг прогресса в этой стране, каждое расширение свободы, каждое выражение наших глубочайших идеалов были возможными благодаря усилиям, которые сделали статус-кво неудобным», — добавил президент.

Обама резюмировал, что все американцы должны быть благодарны людям, которые желают добиться изменений в мирный, дисциплинированный способ.

Minval.az