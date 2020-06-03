Если обстановка потребует от президента Дональда Трампа использовать для прекращения погромов войска, он сделает это, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Но сейчас Трамп надеется, что полиция и Национальная гвардия справятся без помощи армии, добавила она.

«У президента есть исключительные полномочия для использования Закона о бунте, это, несомненно, в его власти. У нашего президента одна цель — защитить улицы американских городов. Нам не нужны горящие церкви, нам не нужна стрельба в офицеров полиции, нам не нужны разрушенные и разграбленные бизнесы. Закон о бунте — один из доступных инструментов. Если президенту понадобится, то он его использует», — цитирует РБК Макинани.

Закон о восстании (Insurrection Аct) 1807 года дает право президенту США развертывать части американской армии и федеральных подразделений Национальной гвардии на любой части территории Соединенных Штатов в особых обстоятельствах, таких как подавление гражданских беспорядков, восстаний и мятежей. Причем разрешение губернаторов для этого президенту получать не нужно.

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