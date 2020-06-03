До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 129921 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтверждено еще 24 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4609.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 166422, поскольку еще у 867 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 52305 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 2,15 млн анализов.

Minval.az