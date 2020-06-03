Власти КНР призывают Великобританию перестать вмешиваться в дела Гонконга, так как это может иметь неприятные последствия, заявил в среду представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы советуем Великобритании отойти от края пропасти, отказаться от своего менталитета времен «холодной войны» и колониального образа мышления, а также признать и уважать тот факт, что Гонконг возвратился к Китаю», — заявил он на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель МИД добавил, что Лондон должен «немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутреннюю политику Китая, в противном случае это определенно приведет к негативным последствиям».

Minval.az