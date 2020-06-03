Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 3 июня обратился с письмом к министрам иностранных стран-участниц программы «Восточного партнерства», пишет «Радио Свобода».

В документе говорится о долгосрочных планах сотрудничества ЕС cо странами-участницами программы — Азербайджаном, Арменией, Грузией, Беларусью, Молдовой и Украиной.

По словам Борреля, предварительные консультации «определили пять долгосрочных целей политики после 2020 года: экономика и связь; подотчетность институтов; верховенство закона и безопасность; «зеленые» и цифровые преобразования; справедливые и инклюзивные общества». Кроме этого, очень своевременной глава внешней политики ЕС назвал предложение усилить сотрудничество в сферах благосостояния и здравоохранения, с четким ориентиром на противодействие пандемии COVID-19.

Также отмечается, что Боррель проинформировал министров о том, что из-за связанных с пандемией коронавируса запланированные на июнь мероприятия в рамках «Восточного партнерства» состоятся в режиме видеоконференций: 11 июня состоится совещание на уровне министров иностранных дел, а 18 июня сотрудничество обсудят лидеры стран.

Minval.az