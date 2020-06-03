Корпорацию Google обвинили в незаконном сборе данных пользователей. Об этом сообщает агентство Рейтерс.

Теперь американскому холдингу Alphabet, входящему в состав Google, грозит штраф в размере $5 млрд.

«Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически каждого американца, имеющего компьютер или телефон», — сказано в коллективном иске, поданном в федеральный суд Калифорнии.

Иск гласит, что корпорация тайно собирает информацию о пользователях через сервисы Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.

По информации агентства, за иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За эти нарушения Google грозит штраф по меньшей мере в размере $5 тысяч за каждого пользователя.

«Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито, что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности», — говорит пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда.

Напомним, что ранее Google оштрафовали во Франции на 150 млн евро. Правила рекламной платформы Google Ads применяются «несправедливо и случайно», считает французский антимонопольный регулятор.

Также сообщалось, что в США оштрафовали Google на $170 млн. Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, незаконно собирал персональные данные детей без согласия их родителей.

Minval.az