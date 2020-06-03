Италия открывает границы для туристов из стран Европы и возобновляет передвижение между регионами в рамках снятия ограничительных мер после спада пандемии коронавируса, пишет The Local.

Согласно информации издания, власти страны отменили двухнедельный карантин по приезде в страну для граждан 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Таким образом, туристы из указанных стран будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию только в том случае, если за две недели до поездки в Италию посетили страну, не вошедшую в данный список. Кроме того, они также могут быть помещены на карантин при возвращении домой, если это предусмотрено правилами.

Отмечается, что внешние границы ЕС по-прежнему закрыты, как минимум до 15 июня.

Minval.az