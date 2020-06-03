Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) Министерства сельского хозяйства США сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией в стране у собаки, положительный тест был получен у немецкой овчарки в штате Нью-Йорк, говорится в заявлении Службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США.

Как сообщила ветеринарная служба, немецкая овчарка была отправлена на обследование в частную ветеринарную клинику, после того как у нее были обнаружены симптомы респираторного заболевания.

После получения положительного результата теста на SARS-CoV-2, дополнительные образцы были отправлены в лаборатории национальной ветеринарной службы, где заражение подтвердилось.

Отмечается, что у одного из хозяев питомца было подтверждено заражение COVID-19. Вместе с немецкой овчаркой в доме также проживала еще одна собака, у нее не было симптомов коронавируса, однако тест на антитела к вирусу дал положительный результат.

В заявлении говорится, что «ожидается полное выздоровление собаки».

Как подчеркивает Служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США, ранее коронавирус был обнаружен у тигра, льва и двух кошек.

Ранее сообщалось, что мопс по кличке Уинстон стал первой собакой в США с подтвержденной коронавирусной инфекцией, однако позднее ветеринарные власти США не подтвердили эти сообщения.

Ветеринарные лаборатории Минсельхоза выступают как официальный источник подтвержденных тестов на COVID-19 у животных в США. Именно эта структура уведомляет ВОЗ о случаях таких заражений.

Minval.az