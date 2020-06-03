Как ранее сообщал «Минвал», 24 июня в Москве ожидается проведение военного парада в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне. Хотя парад должен был состояться 9 мая, однако в виду сложной ситуации с пандемией коронавируса как России, так и в мире в целом, он был отложен. Обычно в парадных расчетах, приуроченных к юбилейной дате победы принимают участие и военнослужащие стран СНГ, некогда входящих в состав СССР.

Накануне армянские СМИ сообщили о том, что в параде со стороны Армении примет участие одна колонна из 75 человек. Ранее также упоминалось об участии на параде военнослужащих из Сербии.

Не исключено, что всем странам СНГ предложено командировать своих военнослужащих для участия в параде. И ранее азербайджанские военнослужащие принимали участие в юбилейных парадах. Однако сейчас, когда мир находится во власти пандемии коронавируса, насколько целесообразно командировать военнослужащих Азербайджана для участия в параде победы?

С этим вопросом «Минвал» обратился к военному эксперту, полковнику запаса Шаиру Рамалданову.

— Окончательное решение примет руководство республики. Хотя стоит отметить, что в условиях пандемии Азербайджан успешно провел крупномасштабные оперативно-тактические учения. Боевая подготовка в Вооруженных силах продвигается согласно утвержденной программе, независимо от распространения COVİD-19.

Что касается 75-летия победы в Великой отечественной войне, это наш общий праздник. И участие представителей Азербайджана в параде – это дань памяти нашим воинам, в том числе и азербайджанцам, которые героически пали на полях сражений. И к этому вопросу нужно относиться с этой точки зрения и не равняться на клише « кто-то участвует, а кто-то отказался». Считаю, что участие представителей Азербайджана в юбилейном параде должно быть обеспечено, тем более если в параде примет участие Армения. К тому же, 75 лет тому в июньском параде 1945 года также принимали участие военнослужащие — азербайджанцы. Вновь повторюсь, это историческое событие, и участие представителей ВС Азербайджана в юбилейном параде воспримут положительно. Иначе последуют различные кривотолки и это могут воспринять как знак неуважения к стороне, которая направила приглашение, то есть, к России.

О значение Москвы в вопросе Нагорного Карабаха и ее влияния много говорить не надо. Что касается пандемии каронавируса, то в этих условиях в параде примут участие не только представители Азербайджана, но других стран СНГ. Больше всего участников парада будет представлено со стороны России. Все меры предосторожности, на мой взгляд, будут приняты.

— Какое обычно количество военнослужащих командируют для участия в параде?

— Все зависит от того, какую «коробку» организаторы парада предложат на этот раз. Возможно, 10х10, может быть 10х20, и так далее. И каждая республика будет представлять одну «коробку».

— С другой стороны, после того, как участники парада возвратятся на родину, их поместят в карантин?

— В принципе, при необходимости их могут поместить на две недели в карантин, проверят еще раз. Если они недели две проведут в карантине, в этом ничего такого нет. К тому же, еще не известно, как сложится ситуация с пандемией в мире к этому времени. Еще есть время. И с каждым днем, мы получаем определенную информацию, в том числе связанную с созданием вакцины. И температура воздуха повышается. Все эти факторы, которые должны снизить влияние пандемии на нашу жизнь.

— Как в армейских условиях соблюдаются меры по предотвращению пандемии, социальная дистанция, и так далее?

— Соблюдать социальную дистанцию необходимо там, где собираются одновременно люди, прибывшие неизвестно откуда – будь это общественный транспорт, места общественного питания, и так далее. В армии весь личный состав находится в одном месте. Еще до того, как в республике был объявлен карантинный режим, как только в Китае сообщили о распространении вируса, наша медслужба предприняла предупредительные шаги. И результат мы сегодня видим. В войсковых частях ограничили общение с окружающим миром, все находятся на казарменном положении. Ежедневно ведется контроль, проводится санэпидемобработка спальных помещений, столовой, КПП и так далее. При въезде и выезде техники проводится санитарно-эпидемиологическая обработка транспорта. И даже крупномасштабные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, которые провели мы не так давно, показали, что мы смогли без «потерь» выйти из положения, хотя в городе не разрешают собираться одновременно вместе более 10 человек. Эти меры применяются постоянно.

— Вы упомянули о «казарменном положении». Это касается также офицеров и прапорщиков?

— В принципе, это относится в основном военнослужащих срочной службы. Офицеры и прапорщики, а также члены их семей находятся непосредственно под контролем. С ними проведены определенные мероприятия для того, чтобы они особо не общались с внешним миром. Можно сказать, что общение сведено к минимуму. Кода наблюдался пик, все находились на казарменном положении. А после смягчения карантинного режима контроль в отношении членов семьи офицеров и прапорщиков усилился. Постоянно получаем информацию, и в случае, когда члены семьи офицера или прапорщика подхватят даже обычное простудное заболевание, это принимают во внимание. Пока мы справляемся с этой задачей.

Бахтияр Сафаров

Minval.az