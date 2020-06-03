Папа Римский Франциск осудил проявления расизма и «саморазрушительное насилие» в ходе беспорядков в США, возникших после убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе. Об этом сообщает портал Vatican News.

Понтифик заявил, что невозможно проявлять терпимость или закрывать глаза на любой тип расизма или отчуждение.

«В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь», — сказал папа Франциск.

При этом он добавил, что с большим беспокойством следит за горестными общественными беспорядками в Соединенных Штатах, которые начались после трагической гибели Джорджа Флойда.

Понтифик признался, что молится за Флойда и «всех, кто утратил жизни из-за расизма».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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