Археологи проанализировали ДНК подлинных свитков Мертвого моря и среди них нашли те, что имеют неизвестное происхождение, сообщает издание Science Alert.

Около 900 манускриптов Мертвого моря были найдены в пещерах недалеко от древнего поселения Кумран в 1947 году. Они содержат тексты, в том числе библейские, написанные на иврите, греческом и арамейском языках. Однако результаты ДНК показали, что некоторые свитки изначально были изготовлены не в пустынной местности около Кумрана, а в другом месте. Ряд текстов был написан на коже коров и овец, хотя ранее считалось, что для всех рукописей использовалась кожа козла.

Пока для исследователей остается тайной, где именно были созданы рукописи.

Многие эксперты считают, что рукописи были написаны ессеями, иудейской сектой, члены которой ушли в пустыню вокруг Кумрана и его пещер и основали там изолированные поселения. Другие утверждают, что некоторые тексты были спрятаны евреями, спасавшимися от наступления римлян.

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