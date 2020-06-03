Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) завело дело против «Газпрома» и собирается оштрафовать российскую компанию на 50 миллионов евро за то, что та отказалась сотрудничать и не предоставила информацию в рамках расследования Варшавы относительно проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении польского регулятора.

Польша поднимает вопрос о нарушении проектом антимонопольного законодательства Европы с 2016 года. Тогда UOKiK не позволил «Газпрому» и его европейским партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) создать совместное предприятие по «Северному потоку-2». Изначально предполагалось, что европейские игроки получат по 10 процентов в проектной компании Nord Stream 2, а «Газпром» — 50 процентов. Однако из-за запрета польского антимонопольного регулятора планы реализовать не удалось. В 2017 году стороны нашли выход из ситуации: европейские компании заключили с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта и стали его кредиторами. Российский монополист оказался единственным акционером проектной компании.

Решение столкнулось с критикой со стороны UOKiK, который счел такую схему попыткой обойти запрет польского антимонопольного регулятора. В 2018 году ведомство инициировало расследование в отношении союза «Газпрома» и европейских партнеров и предъявило им обвинение в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого разрешения.

Minval.az