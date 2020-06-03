Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сравнил гибель афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий американской полиции с поведением Вашингтона в отношении других стран, пишет РИА-Новости.

«Ситуация, которая сегодня наблюдается в различных городах и штатах Америки, — проявление тех реалий, которые скрывали, ничего нового в этом нет», — сказал Хаменеи, чье выступление по случаю годовщины кончины лидера исламской революции Рухоллы Хомейни транслировало иранское телевидение.

«То, что один полицейский с полным хладнокровием прижимает своим коленом шею чернокожего так, что тот умирает, несмотря на мольбы, а другие полицейские смотрят и ничего не предпринимают, не является чем-то новым, такова сущность США. Именно этим занимались в отношении всего мира – Афганистана, Ирака, Сирии, делали и со многими другими странами», — добавил он.

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