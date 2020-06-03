По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Об этом сообщает телеканал KTLA.
По его данным, жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля.
Отмечается, что большинство погибших — афроамериканцы.
Телеканал также сообщил о сотнях пострадавших в разных городах страны, однако точное их число определить пока невозможно.
По последним оценкам Associated Press, в ходе протестов и беспорядков были задержаны порядка 4,4 тыс. человек. Комендантский час введен примерно в 40 городах США.