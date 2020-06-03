Силы безопасности ликвидировали члена террористической организации TKP/ML Хасана Аташа.

Как передает «Анадолу», об этом сообщает МВД республики.

Согласно информации, спецоперация была проведена в районе Оваджык восточной турецкой провинции Тунджели.

Так, известный под кодовым позывным «Шерзан» Хасан Аташ, был включен в так называемый «оранжевый список» разыскиваемых террористов МВД Турции.

За его поимку власти назначили вознаграждение в размере около 1 млн. турецких лир.

При уничтоженном террористе обнаружены автомат Калашникова и две ручные гранаты.

В регионе продолжаются антитеррористические операции.

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