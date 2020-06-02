Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открытие кафе и ресторанов после карантина свидетельствует о «возвращении счастливых дней». Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 2 июня.

По всей Франции в рамках ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19, впервые с 14 марта для посетителей открылись кафе и рестораны.

«Открытие кафе, отелей и ресторанов знаменует возвращение счастливых дней! Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить», — написал Макрон.

Он добавил, что «в эту трудную пору государство продолжит оказывать поддержку этому сектору».

La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l’État continuera à soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

«Корреспондент» напоминает, что Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии. В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.

Также сообщалось, что во Франции запретили использовать гидроксихлорохин при COVID-19. Такое решение правительство приняло после публикации результатов исследования, в котором говорилось о вреде препарата.

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