На фоне протестов в США дорожают акции американских производителей оружия. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Котировки Smith & Wesson Brands Inc. 2 июня растут на 13,8%, Sturm Ruger & Co. — на 6,2%. Днем ранее они прибавили в цене 15,1% и 9,4% соответственно, опередив индекс S&P 500, который поднялся на 0,4%.

«Рынок ожидает роста интереса к огнестрельному оружию и спроса на него в результате того, что сейчас происходит в мире», — отмечает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

По мнению главы Sturm Ruger Кристофера Киллойя, повышение спроса на оружие также может быть связано со вспышкой коронавируса, ограничительными мерами и ростом беспокойства за личную безопасность.

Minval.az