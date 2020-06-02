Портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в миллиард долларов.

Россия готова обсуждать с Турцией возможность технологического сотрудничества, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. Речь идет об участии турецких компаний в производственном процессе ЗРС С-400.

«В дальнейшем мы готовы прорабатывать возможность технологического сотрудничества. То есть участия турецких компаний в производственном процессе», — сказал глава ФСВТС в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.

Шугаев отметил, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия — более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения общих интересов.

Он добавил, что переговоры России и Турции о поставке второго комплекта С-400 находятся в продвинутой стадии. Шугаев также рассказал, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в миллиард долларов.

Minval.az