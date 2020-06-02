Задержанный в США иранский ученый Сирус Асгари, который фигурировал в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном, вылетел из Соединенных Штатов в Иран, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Хорошая новость. Самолет с доктором Сирусом Асгари вылетел из США», — написал в своем Instagram Зариф, поздравив семью ученого.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщал, что Асгари должен вернуться на родину в ближайшие дни.

Асгари был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то что суд в США оправдал Асгари его до сих пор держали в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой.

Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.

Minval.az