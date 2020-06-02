Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщил в понедельник телеканалу ESPN представитель Мэйуэзера Леонард Эллерби.

«Он, наверное, придет в бешенство за то, что я говорю это, но он определенно заплатит за похороны», — заявил представитель.

По его словам, экс-боксер связывался с семьей афроамериканца, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США, и получил согласие на свое предложение. «Флойд [Мэйуэзер] занимается подобным более 20 лет», — сказал Эллерби. Он пояснил, что бывший боксер в конкретном случае не стремится к саморекламе и предпочел бы умолчать о своем поступке.

На счету 43-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.

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