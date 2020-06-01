Тысячи человек собрались на центральной площади Амстердама, чтобы выразить свой протест по отношению к жесткости полиции в США и Европейском союзе. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

По данным телеканала, акция была инициирована в знак солидарности с участниками протестов в США, вышедших на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Участники демонстрации скандировали лозунги против расизма и расовой дискриминации и несли плакаты с такими надписями, как «Жизни черных имеют значение», «Прекратите убивать черных людей», «Справедливость для Флойда», «Молчание — это предательство».

Организаторы рассчитывали на участие 250-300 человек, однако на площадь, по данным NOS, пришло несколько тысяч человек, из-за чего соблюдение расстояния в 1,5 метра между людьми, как требовали местные власти в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, оказалось невозможным. Находившиеся на месте блюстители порядка не стали вмешиваться в ситуацию и выписывать штрафы, которые могут достигать €395.

Как заявила мэр города Фемке Халсема, демонстрация слишком важна, чтобы вмешиваться в ее проведение. «Более того, люди должны отвечать сами за себя», — сказала она.

Эти слова вызвали резкую критику со стороны лидера крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, по мнению которого Халсема ставит «левых выше закона». «Если вы работаете в ресторанном бизнесе, вам нужно использовать рулетку, чтобы между столами на террасе было расстояние не менее 1,5 метра, или заплатить штраф в €4 тыс., — написал Вилдерс в Twitter. — Если же вы являетесь демонстрантом с левыми взглядами, то правило в 1,5 метра к вам внезапно не применимо».

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