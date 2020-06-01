Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга.

Такое решение было принято по итогам совещаний Трампа с министром обороны Марком Эспером, генеральным прокурором страны Уильямом Барром и председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, отметила Макинани. Ее слова приводит «Газета.ру».

При этом она не стала разглашать детали планов Трампа по подавлению протестов.

При этом министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на USA Today.

Подразделения, о которых идет речь, согласно этим данным, находятся в ведении Федерального бюро тюрем. По словам чиновника, Федеральное бюро расследований (ФБР) также распорядилось привлечь к содействию органам правопорядка в Вашингтоне свое элитное подразделение, занимающееся спасением заложников.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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