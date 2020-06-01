Президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.

Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN. Телеканал публикует возможную запись голоса Трампа на совещании с главами штатов.

«Вы должны доминировать, или вы будете выглядеть как кучка придурков, вы должны арестовывать и судить людей», — говорится в записи.

Трамп отметил, что беспорядки в стране разжигаются силами левых радикалов.

«Это движение, и если вы не остановите его, то будет хуже и хуже», — сказал Трамп.

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