Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

«Я серьёзно обеспокоен рядом инцидентов и нападений со стороны полиции и демонстрантов против журналистов, освещающих протесты в Соединённых Штатах в течение последних нескольких дней. Многие из этих инцидентов включают задержания и использование силы полицией, в том числе резиновые пули, снаряды со слезоточивым веществом, слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также акты насилия со стороны протестующих», — говорится в заявлении Дезира (цитата по RT).

Он призвал власти США проявить сдержанность и обеспечить возможность безопасной работы журналистов во время освещения общественных протестов.

Minval.az