«Политические развороты» и пресловутые «смены курса» могут выглядеть по-разному. Историю «холодной войны» принято отсчитывать с речи Черчилля в Фултоне, Балканской войны конца ХХ века — с поездки в Косово тогда еще мало кому известного белградского партийного бюрократа Слободана Милошевича, где он в своей речи принялся взывать к националистическим чувствам сербов…

Какое внимание учебники истории лет через двадцать уделят прозвучавшему накануне заявлению Минобороны Азербайджана, пока что можно только гадать. Но слишком многое указывает на то, что регион переживает знаковый «поворот».

Напомним: в ответ на очередные армянские провокации на линии фронта азербайджанское военное ведомство подчеркнуло: «Меры, которые будут предприняты, станут намного сокрушительными и разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь приведет к его полному поражению. Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, с применением которого мы принудим оккупационные силы Армении покинуть пределы наших территорий».

Строго говоря, в Азербайджане регулярно предупреждали и предупреждают и о том, что Армения своим безответственным поведением разрушает переговорный процесс, и о том, что наша страна оставляет за собой право на военное решение. Но на сей раз Минобороны выступило с беспрецедентно жестким заявлением, где обозначило два важных тезиса. Военное ведомство, во-первых, предупредило, что если Армения не предпримет в ближайшее время этакий «маневр последнего момента» для спасения переговорного процесса, война в регионе станет по сути неизбежной. А затем в Минобороны озвучили то, о чем уже давно говорилось в азербайджанском экспертном сообществе: следующий «военный» шаг Азербайджана уже не будет «точечной» операцией. Когда в регионе заговорят пушки, или РСЗО «Полонез», или ОТРК «Лора» (поведение армянской стороны, увы, не позволяет начинать это предложение с «если»), речь пойдет о кардинальной военной «зачистке». И если об этом говорят уже не политологи, а сотрудники пресс-службы Минобороны — одно только это уже обозначает «смену приоритетов».

Понятно, что речь идет уже не о «точечной демонстрации силы», а о масштабной войне, а она требует подготовки. Наконец, очевидно, что Азербайджану необходим, если угодно, и «план В», на случай резкого обострения ситуации в самом Карабахе, где сложилась во всех смыслах взрывоопасная ситуация. Араик Арутюнян, возведенный на пост местного «гауляйтера», нужен Николу Пашиняну прежде всего как «таранное оружие» против местной «старой гвардии», которая во всех смыслах вряд ли сдастся без боя. В его команду уже пригласили Самвела Бабаяна, того самого, который уже отсидел один срок за неудачное покушение на теперь уже бывшего «гауляйтера» Аркадия Гукасяна, вышел, оказался фигурантом еще одного террористического заговора, тоже полюбовался небом в клеточку…Такой персонаж в «команде» скорее похож на старую ржавую мину, относительно которой никогда нельзя знать наверняка, когда и где она, пардон, «бабахнет». А по ту сторону линии фронта, с традициями террора, передел власти нередко сопровождается серией политических убийств. Наконец, качается кресло и под Пашиняном в Иреване, что множит шансы на реванш. Так что если в Ханкенди начнут стрелять друг в друга, Азербайджан будет обязан вмешаться и навести порядок — в конце концов, речь идет о нашей собственной территории.

И все это как минимум объясняет, почему заявлению Минобороны уделили такое внимание эксперты и пользователи социальных сетей не только в Азербайджане, но в Армении. Где новость, опубликованную Minval.az, «перепостило» не менее трехсот армянских «юзеров» — и это не считая «перепостов» уже по «цепочке».

Доверять или не доверять социальным сетям и «помощи зала» — спор без начала и конца. Азербайджанская общественность по вполне понятным причинам сильно возмущена переносом шоу с Араиком Арутюняном в главной роли из Ханкенди в Шушу, требует немедленных ответных действий и т.д. Но…

Здесь, наверное, можно вспомнить не такое уж давнее событие — пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Когда на всех экранах и мониторах мира были кадры полыхающего собора, пожарные действовали по своему плану, на фоне адского бушующего пламени журналисты брали интервью у плачущих искусствоведов, а политики, депутаты, просто юзеры социальных сетей возмущались и выходили из себя: где вертолеты? Почему не сбрасывают воду сверху?! Какой век на дворе?! Почему огнеборцы выглядят столь беспомощно?! Почему тянут время?!!!! А потом оказалось, что пожарные делали свою работу по заранее намеченному плану. Что они знали о пожаре и о самом здании собора все, что должны были знать, и понимали, что «водяная бомба», сброшенная по заявкам общественности, просто разрушит собор, который с точки зрения архитектуры очень хрупкий. И его, напомним, удалось сохранить: крыша сгорела, но само здание и ценнейшие реликвии внутри уцелели.

И сегодня, пока в Азербайджане одни выходят из себя, ставят в соцсетях «частоколы» восклицательных знаков и требуют «немедленно ответить», другие, как парижские пожарные, действуют по плану. В самом деле, совсем недавно, в конце мая, Азербайджан провел крупнейшие по масштабу военные учения, причем одновременно и на «основной» территории страны, и в Нахчыване, отработав классические «клещи» (и попутно проигнорировал истеричные вопли в Иреване с требованиями «отодвинуть» эти учения подальше от линии фронта). Между делом выиграл у Армении «войну нервов». Одновременно затягивает вокруг Иревана и дипломатическую «удавку», о чем перепуганным тоном сообщает, к примеру, Давид Шахназарян. И теперь озвучил «военное предупреждение». Наконец, самое главное: сначала «военное предупреждение» озвучил глава государства. Затем — МИД. И только потом — Минобороны. «Политическую последовательность» Азербайджан выдержал безукоризненно. А это не только показатель государственной зрелости. Не менее важно, что теперь не остается и пространства для версий и предположений на набившую оскомину тему «это игра в доброго и злого полицейского», «в Азербайджане противоборствуют «партия мира» и «партия войны», мы посмотрим, «голуби» или «ястребы» берут верх, и только потом решим», и т.д. Азербайджан представил выверенную и консолидированную позицию. И нетрудно догадаться, что в штабах уже разработаны соответствующие планы, о содержании которых по понятным причинам не сообщается в соцсетях. По сути дела, устроив «игру на обострение», Пашинян «посеял ветер», и теперь его соотечественники готовятся «пожинать бурю». И теперь они могут постить азербайджанские заявления, строить версии, «когда армия получит приказ наступать», «что послужит толчком» и т.д., только вот понятно, что теперь политические векторы в регионе определяет уже Баку.

Где действуют по заранее подготовленному плану.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az