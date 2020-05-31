Министерство обороны Азербайджана в воскресенье выступило с неожиданном заявлением, в котором отмечается, что армия страны непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий.

Согласно логике заявления, переговоры Азербайджана с Арменией бессмысленны, а «сила оружия — единственный язык, на котором нужно говорить с противником», убеждены в Минобороны.

«Меры, которые будут предприняты, станут намного сокрушительными и разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь приведет к его полному поражению. Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, с применением которого мы принудим оккупационные силы Армении покинуть пределы наших территорий», – заявили в оборонном ведомстве.

Minval.az