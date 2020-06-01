Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, назвавшему его «карликом».

«Имя господина Шредера навсегда отметится во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля в Германии, который покрывает путинскую агрессивную политику и беззастенчиво оправдывает начатую Россией войну на востоке Украины и в Крыму… Мы, украинцы, не чувствуем ничего другого к господину Шредеру, кроме сочувствия», — заявил Мельник в интервью информагентству dpa.

Мельник отметил, что оскорбление является пренебрежением к государству, которое он представлять, и к украинскому народу.

Андрей Мельник выразил убеждение, что, нкесмотря на усилия экс-канцлера, Берлин не ослабит антироссийские санкции.

Напомним, что Шредер начал «обзываться» в ответ на критику Мельника, причем не назвав имени украинского посла.

Герхард Шредер являлся канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. С 2107 года — председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Бывший лидер Германии не скрывает своего отрицательного отношения к санкциям, наложенным Евросоюзом на Россию.

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