Переживший Холокост и награжденный медалью за попытку без посторонней помощи убить нацистского лидера в Польше в 1942 году, Генри скончался через две недели после выздоровления от коронавируса, пишут ИноСМИ.

Генри Вермут, который однажды попытался в одиночку убить нацистского лидера времен войны Адольфа Гитлера, попытавшись свести с рельсов его поезд, скончался в Лондоне.

Как сообщается в некрологе газеты The Times, Генри Вермут скончался 19 мая; ему было 97 лет. Незадолго до этого мужчина оправился от подозреваемого у него коронавируса. У него осталась жена Илана, с которой он познакомился после войны, и две дочери.

Вермут был единственным выжившим в войне из своей семьи. После войны он обосновался в Лондоне, где построил успешный бизнес по продаже недвижимости. Он также преподавал историю Холокоста в школах по всей Великобритании.

В 1980-х годах Генри Вермут опубликовал свои мемуары, а также четыре художественных произведения.

Самая известный поступок Вермута — покушение на жизнь Гитлера, за которое он был награжден медалью немецкого правительства через несколько десятилетий после окончания войны.

Как сообщила изданию Daily Mail, дочь Вермута Илана Мецгер, в 1942 году ее отец был 19-летним заключенным в трудовом лагере в Польше, когда он решил изменить ход истории.

В то время Вермут, после того как его депортировали из Франкфурта и разлучили с матерью и сестрой, вместе со своим отцом был отправлен в трудовой лагерь Клай в Польше.

По словам Мецгер, охрана в Клае была не такой строгой, как в концлагерях, и Вермуту удалось наладить контакт с немецким солдатом.

Однажды солдат сообщил ему о том, что Гитлер должен был проехать через маленькую польскую деревушку на поезде, направлявшемся на русский фронт, где нацистский лидер планировал посетить немецкие войска после провала под Сталинградом.

Генри Вермут, не сумев заснуть в ночь перед поездом Гитлера, воспользовался слабой охраной, чтобы сбежать из лагеря и скрыться в лесу. Там он пробрался к железнодорожным путям и навалил на них бревна и камни, надеясь, что это собьет поезд с рельсов.

Молодой человек с тревогой ждал, пока поезд проедет два километра до места импровизированной преграды, и внимательно прислушивался к звуку крушения, но его так и не последовало. Разочарованный, Вермут отступил назад в лагерь из страха, что его поймают. Он так никогда и не узнал, почему его уловка провалилась.

«Мимо прошел поезд с тремя вагонами, и в окне я увидел Гитлера, которого я узнал по усам. Я стоял как загипнотизированный, ожидая столкновения, но его так и не последовало. Либо местный фермер, либо кто-то из патрульных, должно быть, убрал бревна», — рассказал Генри Вермут газете The Jewish Chronicle в 2013 году.

Хотя Вермуту и не удалось изменить историю, на протяжении всей войны он сумел пережить восемь концлагерей, включая Освенцим. Он даже пережил попытку расстрела известным комендантом концлагеря в Плашове Амоном Гетом.

В тот день Вермут остановился, чтобы предупредить двух узников, чтобы они замолчали на глазах у лагерного начальства, но Гет, проходивший мимо, заметил их и сделал три выстрела, убив одного человека справа и другого слева, едва не задев Вермута, когда тот пытался поймать одного из падающих людей и прикрыть его рану. По словам его дочери, в него все равно могли бы выстрелить, если бы брызнувшая кровь не создала впечатление, что он ранен.

На момент, когда в мае 1945 года американцы освободили концентрационный лагерь Маутхаузен, где находился Генри Вермут, он весил всего 33 килограмма и болел туберкулезом. Его отец умер от ранения в голову, нанесенного нацистским охранником за восемь дней до освобождения. Он так и не узнал, что случилось с его матерью и сестрой.

Тот факт, что Вермут был награжден медалью за покушение на убийство, казался ему самому несколько странным. Своей дочери он сказал: «В то время они расстреляли бы меня на месте — теперь они говорят, что я герой. Забавно, как время все меняет».

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