Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Отрывок из ее речи в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Саагар Энжети.

Пост появился в соцсети 1 июня. В отрывке Сьюзан Райс общается в прямом эфире с журналистом Вольфом Блитцером. В ходе обсуждения беспорядков в США экс-советник главы государства по нацбезопасности заявила, что возможно россияне «подстрекают» бунтовщиков через соцсети.

«Не удивлюсь, если выяснится, что они (Россия) каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — выразила предположение Райс.

При этом экс-советник не привела никаких доказательств своим предположениям, сославшись на «личный опыт».

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