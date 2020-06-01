Агенты Секретной службы США увели Дональда Трампа в подземный бункер во время протестов у Белого дома в пятницу вечером, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

Толпа протестующих находилась в непосредственной близости от Белого дома с раннего вечера пятницы до поздней ночи на субботу. Позже стало известно, что свыше 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы пострадали в ходе демонстраций у Белого дома.

«Неясно, что именно побудило секретную службу отвести господина Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой», — пишет издание.

По словам нескольких советников, «президент и его семья были потрясены» этим опытом, дополняется в сообщении.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что президент провел в бункере чуть меньше часа.

Minval.az