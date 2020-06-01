Полицейские задержали дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио вечером в субботу, 30 мая, во время акций протеста, которые были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании стражами порядка. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, 25-летняя Кьяра де Блазио была задержана на Манхеттене. Как рассказал источник, она совместно с другими демонстрантами блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана после того, как протестующие отказались исполнять требование полиции освободить проезжую часть.

Источник также сообщил, что в этом месте сжигали полицейские машины, люди вступали в столкновения с правоохранителями.

«В то время в этом районе были тысячи людей », — добавил источник издания.

Как отмечается в публикации, при задержании девушка не сообщила, что она является дочерью мэра.

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