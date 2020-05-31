Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что власти готовы прибегнуть к помощи Национальной гвардии в случае осложнения ситуации с массовыми беспорядками. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

Он также отметил, что стражи порядка штата оказывают дополнительную поддержку городам. Губернатор уточнил, что в город Родчестер в воскресенье, 31 мая, были направлены около 200 полицейских.

«Мы это делаем. И у нас Национальная гвардия в состоянии готовности», — подчеркнул Куомо.

Он добавил, что в ситуациях, когда правоохранительные органы города не справляются, прибегают к помощи полиции штата и сил Национальной гвардии.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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