Переговоры с США не имеют никакого смысла, заявил, выступая с первой речью парламенте Ирана, избранный на минувшей неделе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Переговоры с Америкой, глобальной осью надменности, бесполезны и вредны», — сказал он.

По его словам, Тегеран будет стремиться к «полному устранению американской террористической армии из региона».

Галибаф, бывший командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции, был избран председателем меджлиса в четверг. Ранее он также занимал посты градоначальника Тегерана и возглавлял иранскую полицию.

Minval.az