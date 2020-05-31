Основатель SpaceX Илон Маск вспомнил шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о батуте после успешного запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировало НАСА.

Во время пресс-конференции журналист агентства Reuters задал директору NASA Джеймсу Брайденстайну и Илону Маску вопрос, получили ли они уже реакцию России на состоявшийся запуск SpaceX.

Брайденстайн заявил, что пока не разговаривал лично с Дмитрием Рогозиным, однако видел его официальный комментарий с поздравлениями NASA и SpaceX.

«Батут работает (Trampoline is working)!», — отметил Маск, после чего рассмеялся вместе с Брайденстайном. Маск добавил, что «это внутренняя шутка».

В 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и курировал ракетно-космическую отрасль, написал в твиттере, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил Рогозин.

В ответ на это Маск тогда написал, что им «не понадобится батут», поскольку SpaceX разрабатывает для NASA новый космический корабль.

Накануне состоялся запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. Это стало первым случаем за девять лет, когда американских астронавтов доставил к МКС американский корабль. Кроме того, это первый в истории полет космонавтов на корабле частной компании.

Minval.az