Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Госдепартамента.

По данным агентства, имущество США — земля и несколько особняков в районе Шусон Хилл на юге островной части Гонконга — оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Отмечается, что указанное имущество Госдепартамент приобрел в 1948 году.

Ранее Вашингтон раскритиковал принятие Всекитайским собранием народных представителей резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Власти США посчитали это нарушением автономного статуса этой территории и обещали ответить санкциями. В пятницу, 29 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

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