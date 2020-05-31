Протесты в районе Манхэттен из-за гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда становятся более ожесточенными и перерастают в беспорядки, передает ТАСС.

Протестующие собрались в субботу в нижней части Манхэттена, двигаясь по Бродвею и прилегающим улицам. Из-за сильной рассредоточенности людей сложно понять, сколько именно человек собралось на протестные акции, однако счет идет на тысячи. «Жизни чернокожих имеют значение! — скандирует толпа. — Прекратите стрелять!» Поддерживающие крики раздаются из проезжающих мимо автомобилей и соседних домов.

При этом настроения среди манифестантов разделились: пока одни призывали к тому, чтобы протест оставался мирным, другие осыпали полицейских оскорблениями, швыряли в них бутылки с водой и поджигали мусорки. «Отходите, отходите для вашей безопасности», — повторяли полицейские, отодвигая людей. В какой-то момент часть протестующих двинулась в сторону отделения банка Bank of America и попыталась выбить его двери, в то время как другие кричали: «Остановитесь, что вы делаете?» В результате полиция пресекла эту попытку вандализма.

Меры безопасности усилены по всему городу, полицейские участки оцеплены, так как в ряде городов США они подверглись нападениям. Хотя сами полицейские используют лицевые щитки и защитные маски, протестующие, кажется, забыли о распространении коронавируса. Многие из активистов ходят без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Minval.az