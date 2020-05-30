На всей территории Ираке вводится семидневный комендантский час на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом сообщил член оперативного кризисного штаба при правительстве Ирака Омер Ваили.

По его словам, которые приводит «Анадолу», решение утвердил премьер-министр Мустафа аль-Казими.

Сроком на неделю приостанавливается запланированные авиарейсы для вывоза иракских граждан из-за рубежа, сообщил Ваили.

До праздника Рамазан в Ираке действовал комендантский час с 17.00 до 05.00, во время праздничной недели власти страны объявили о введении круглосуточного комендантского часа.

В последние дни в Ираке фиксируется рост числа случаев заражения COVID-19, главным образом в Багдаде. В целом по стране зафиксировано 5873 случая заражения и 185 летальных исходов.

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