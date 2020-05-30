Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис, где уже третьи сутки не утихают массовые беспорядки из-за гибели темнокожего мужчины по вине полицейских.

– Наши Вооружённые силы готовы, обладают волей и умением. Если они [власти Миннеаполиса] когда-либо захотят вызвать наши Вооружённые силы, мы можем послать войска на место очень быстро, – цитирует его «Лайф».

Американский лидер выразил уверенность, что военные должны быть «жёсткими, сильными и уважаемыми». Что же касается участников протестов, то их президент США считает «антифа, плохими радикальными левыми, которых надо научить, что так поступать нельзя».

Minval.az