Команда переговорщиков, сформированная правительством Афганистана, готова приступить к диалогу с движением «Талибан», заявил глава афганского Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла.

«Наша цель и цель наших коллег в Высшем совете национального примирения не тратить впустую усилия для достижения длительного и достойного мира в Афганистане», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на Tolo news.

При этом он назвал недавнее прекращение огня между правительством и талибами, а также обмен пленными хорошим началом для этого процесса.

В феврале этого года после многомесячных переговоров между талибами и США было подписано мирное оглашение. Этим документом в частности предусмотрен вывод американских войск из Афганистана к концу будущего года в обмен на предоставление талибами гарантий безопасности. Впоследствии талибы возобновили удары по силам правительства Афганистана.

Однако в конце прошлой неделе талибы предложили прекратить огонь на три дня в связи с праздником Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемым в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан. В свою очередь в Кабуле сообщали, что решили освободить 100 пленных талибов, а позднее стало известно о намерении освободить еще 900 талибов.

Тем не менее, после истечения перемирия сообщалось о новых вылазках талибов, повлекших человеческие жертвы.

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