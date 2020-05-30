Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.

«Я поручаю генерал-майору Дженсону полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», — сказал Уолц в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал NBC News.

Ранее командующий нацгвардией штата Миннесота генерал-майор Джон Дженсен заявил, что еще 1 тысяча бойцов Национальной гвардии США может быть направлена в города Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность к развертыванию в Миннеаполисе.

Minval.az