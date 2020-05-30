Наемники, орудующие в Ливии в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, переняли тактику террористов, минировавших перед отступлением жилые объекты в Сирии и Ираке.

Не выдерживая натиска армии признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС), наемники шаг за шагом оставляют занятые позиции на западе северо-африканской страны, передает агентство «Анадолу».

Перед уходом сторонники Хафтара закладывают самодельные взрывные устройства в жилых домах к югу от столицы Триполи. Эту же тактику применяли несколько лет назад террористы ДЕАШ в Сирии и Ираке.

В ПНС отметили, что незаконные вооруженные формирования несут тяжелые потери в живой силе и техники и пытаются «отомстить» как путем ракетных обстрелов гражданских объектов, так и посредством минирования ряда районов.

В данной связи власти Ливии призвали вынужденных переселенцев пока не возвращаться в покинутые дома. В оставленных наемниками районах к югу от Триполи за последние недели обнаружено свыше 600 самодельных взрывных устройств, причем 280 из них были заложены непосредственно в жилых домах.

Работы по разминированию жилых зон к югу от столицы продолжаются. В процессе разминирования жилых районов погиб 21 сапер, 18 получили ранения.

Факт минирования гражданских объектов в Ливии привлек внимание и представителей ООН.



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