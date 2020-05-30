Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент ЕК, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения, говориться в их совместном заявлении.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, США «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения».

«Мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение», — говорится в заявлении.

«В то время, как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии. Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование», — отметили они.

Глобальное сотрудничество и солидарность являются единственным эффективным способом борьбы с пандемией, считают руководители ЕС.

Minval.az