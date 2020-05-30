Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.

Согласно опубликованным 29 мая данным, Флинн обращался к Кисляку с просьбой о том, чтобы Россия не реагировала слишком остро на действия администрации Барака Обамы.

В транскрипте разговора от 29 декабря 2016 года Флинн просит «передать Москве», что администрация Обамы пытается лишить Трампа свободы маневра и поэтому предпринимает такие действия, как высылка российских дипломатов.

«Не заходите дальше, чем уже зашли, потому что я не хочу, чтобы мы оказались в ситуации эскалации ответных мер», — приводит слова Флинна РИА Новости.

В ответ, согласно документам, Кисляк указал, что чувства РФ в данной ситуации тоже надо учитывать. Флинн заверил, что понимает тяжесть ситуации, но высылка «60 американских дипломатов приведет к закрытию посольства» в Москве.

«Давайте будем это поддерживать на равном уровне жертв. Так что когда мы придем (к власти), у нас будет разговор получше о том, как мы будем продвигаться в наших отношениях», — указал Флинн, добавив, что есть «общий враг».

Флинн ушел в отставку в начале 2017 года после того, как ФБР расценило его контакты с Кисляком как доказательство вмешательства России в президентские выборы в США.

Белый дом назвал дело сфабрикованным, указав, что расследование доказало отсутствие «сговора» с Москвой. Россия также неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве.

Разговоры Флинна и Кисляка были перехвачены американскими спецслужбами и опубликованы в пятницу в виде пересказа.

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