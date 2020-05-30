В Пентагоне считают, что введение Россией военных самолетов в Ливию может в дальнейшем помочь Москве обеспечить себе геостратегический оплот в Северной Африке., заявил замначальника Управления разведки Африканского командования Вооруженных сил США генерал Грегори Хэдфилд, сообщает Reuters.

По данным американских военных, Россия перебросила на авиабазу сил мятежного генерала Халифы Хафтара 14 истребителей МиГ-29 и Су-24. Они еще не применялись, но могут принести новые возможности для Хафтара, говорят в Пентагоне.

Хэдфилд говорит, что самолеты прилетели в Ливию из России через Иран и Сирию. Генерал заявил, что Москва не может требовать от Хафтара полной победы для продвижения российских интересов.

По словам генерала, если Россия сохранит постоянную позицию в Ливии и развернет там ракетные системы большой дальности, то это изменит «правила игры» для Европы, НАТО и многих западных стран.

На сайте Африканского командования Вооруженных сил США 29 мая было опубликовано заявление, в котором говорится, что Пентагон намерен использовать одну из своих бригад содействия силам безопасности в Тунисе.

«Поскольку Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную озабоченность», — говорится в заявлении.

В нем отмечается: «Мы рассматриваем с Тунисом новые способы решения взаимных проблем безопасности, включая использование нашей бригады содействия силам безопасности».

В Ливии в последние дни произошел ряд резких изменений военной ситуации, который ослабил надежды Хафтара на захват всей территории страны.

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