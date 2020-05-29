На прошлой неделе поставки нефти из Саудовской Аравии в США возросли почти на один миллион баррелей в сутки до 1,6 миллиона, сообщает Financial Times со ссылкой на данные министерства энергетики.

Ситуация, как отмечает директор консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen), связана с тем, что в страну прибыла «армада» судов из королевства.

Танкеры были отправлены в США еще в апреле, во время ценовой войны. Тогда уже прекратила действие предыдущая сделка в формате ОПЕК+ и еще не вступила в силу новая.

С мая Саудовская Аравия пошла на резкое снижение добычи до 8,5 миллиона баррелей в сутки, но для американского рынка последствия апрельской ситуации только начинают проявляться. Общий коммерческий импорт нефти в США за неделю, закончившуюся 22 мая, вырос на 40 процентов до 7,2 миллиона баррелей.

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