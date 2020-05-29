Руководство американской компании Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей реакционным и политизированным. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на официальной странице компании в одноименной социальной сети.

«Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству», — указывается в заявлении. Руководство Twitter подчеркнуло, что «раздел 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях». «Попытки в одностороннем порядке нарушить его угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете». — указывается в заявлении.

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